Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею впервые за 65 лет

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 19 0

Решающий гол забросил Тейдж Томпсон.

сша выиграли чемпионат мира по хоккею

Фото: Reuters/Magnus Lejhall

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Сборная Соединенных Штатов Америки стала чемпионом мира по хоккею, одержав минимальную победу над командой Швейцарии в финальном матче турнира. Встреча прошла 25 мая в Стокгольме и завершилась со счетом 1:0 в овертайме.

Автором победного гола стал нападающий Тейдж Томпсон, отличившийся на третьей минуте дополнительного времени. Эта победа стала третьей в истории для американской сборной: ранее команда США выигрывала чемпионат мира в 1933 и 1960 годах. Также в активе сборной — девять серебряных наград турнира.

Лучшим игроком турнира признан швейцарский голкипер Леонардо Дженони, который получил это звание по итогам голосования представителей СМИ. Несмотря на достойное выступление, Швейцарии вновь не удалось завоевать золотые медали. Команда в пятый раз в истории добралась до финала, но снова уступила в решающем матче.

Швейцарская сборная остается одной из самых стабильных команд последних лет, имея в активе пять серебряных и восемь бронзовых наград на мировых первенствах, но без титула чемпиона.

Победа сборной США стала одним из главных событий турнира и завершила многолетнюю паузу в титульных достижениях американского хоккея.

Ранее писал 5-tv.ru, хоккеисты из России выиграли международный турнир в Италии.

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