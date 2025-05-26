Минстрой планирует ужесточить процедуру приемки квартир
Цель преобразований — оградить бизнес от потребительского экстремизма.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Минстрой хочет ужесточить правила приемки квартир в новостройках. Специалисты, которые выявляют недочеты, должны будут иметь профильное образование.
Как выяснили «Известия», застройщики постоянно сталкиваются с судебными исками. Люди жалуются на некачественную отделку. Многие из таких претензий сами девелоперы считают необоснованными и называют потребительским экстремизмом.
Только в прошлом году компании выплатили недовольным клиентам 100 миллиардов рублей. Ситуация на рынке уже привела к тому, что столичные застройщики сократили долю квартир с отделкой.
В Минстрое уверены — главная проблема в том, что сегодня приемщиком может стать любой человек. Поэтому возникают споры, которые доходят до суда.
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