Копия Гомес? Женатый Джастин Бибер признался в любви 17-летней актрисе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

В отношениях Джастина и Хейли Бибер наблюдается кризис

Женатый Джастин Бибер признался в любви 17-летней актрисе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поступок исполнителя заставил сомневаться в серьезности его брачного союза

Недавний комментарий певца Джастина Бибера под постом 17-летней актрисы Арианы Гринблатт вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Исполнитель написал несовершеннолетней звезде: «Я люблю тебя», что вызвало возмущение пользователей, которые осудили его за проявление симпатии к другой девушке, в то время как сам он женат на модели Хейли. Особенно это признание распространилось в сети еще и потому, что внешне Гринблатт напоминает бывшую возлюбленную Бибера, певицу Селену Гомес.

Джастин и Селена встречались в начале 2010-х, но их отношения закончились в 2012 году. Спустя некоторое время избранницей Бибера стала Хейли Болдуин, однако их роман не был долгим. После нескольких попыток воссоединиться с Гомес, пара окончательно рассталась в марте 2018 года. В сентябре того же года Джастин все-таки женился на Хейли. Конфликт между фанатами Селены и Хейли продолжается, несмотря на то, что сами девушки не раз говорили о том, что оставили прошлое и двигаются дальше.

Недавнее выступление Джастина на концерте SZA также привлекло внимание. Его двусмысленное поведение с певицей и танцы вызвали вопросы у фанатов. При этом сама Хейли сидела далеко от сцены, что фанаты приписали к их проблемах в отношениях.

Согласно инсайдерским источникам, в семье Бибера действительно наблюдается кризис. Хейли устала от того, что она единственная обеспечивает семью, в то время как Джастин приостановил свою карьеру и накопил долги. Хотя косметический бизнес Хейли приносит стабильный доход, она хотела бы, чтобы муж также вносил свой вклад. Кроме того, ухудшение состояния Бибера после скандала с рэпером P. Diddy, обвиняемым в растлении несовершеннолетних, сказалось на его психическом здоровье.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джастина Бибера застукали целующимся с певицей Sexyy Red.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Как российские артиллеристы уничтожают опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
5:32
Копия Гомес? Женатый Джастин Бибер признался в любви 17-летней актрисе
4:55
Трамп намерен дистанцироваться от конфликта на Украине
4:30
Захарова: у Мерца надо забрать «салфетку» после слов о дальнобойном оружие
4:07
«Намазал — стал импотентом»: как SPF-защита и дезодорант влияют на либидо

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Смена ролей: как распознать женщину-абьюзера и чего от нее ожидать
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025