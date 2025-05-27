Копия Гомес? Женатый Джастин Бибер признался в любви 17-летней актрисе

Поступок исполнителя заставил сомневаться в серьезности его брачного союза

Недавний комментарий певца Джастина Бибера под постом 17-летней актрисы Арианы Гринблатт вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Исполнитель написал несовершеннолетней звезде: «Я люблю тебя», что вызвало возмущение пользователей, которые осудили его за проявление симпатии к другой девушке, в то время как сам он женат на модели Хейли. Особенно это признание распространилось в сети еще и потому, что внешне Гринблатт напоминает бывшую возлюбленную Бибера, певицу Селену Гомес.

Джастин и Селена встречались в начале 2010-х, но их отношения закончились в 2012 году. Спустя некоторое время избранницей Бибера стала Хейли Болдуин, однако их роман не был долгим. После нескольких попыток воссоединиться с Гомес, пара окончательно рассталась в марте 2018 года. В сентябре того же года Джастин все-таки женился на Хейли. Конфликт между фанатами Селены и Хейли продолжается, несмотря на то, что сами девушки не раз говорили о том, что оставили прошлое и двигаются дальше.

Недавнее выступление Джастина на концерте SZA также привлекло внимание. Его двусмысленное поведение с певицей и танцы вызвали вопросы у фанатов. При этом сама Хейли сидела далеко от сцены, что фанаты приписали к их проблемах в отношениях.

Согласно инсайдерским источникам, в семье Бибера действительно наблюдается кризис. Хейли устала от того, что она единственная обеспечивает семью, в то время как Джастин приостановил свою карьеру и накопил долги. Хотя косметический бизнес Хейли приносит стабильный доход, она хотела бы, чтобы муж также вносил свой вклад. Кроме того, ухудшение состояния Бибера после скандала с рэпером P. Diddy, обвиняемым в растлении несовершеннолетних, сказалось на его психическом здоровье.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джастина Бибера застукали целующимся с певицей Sexyy Red.