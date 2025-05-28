Пятеро подростков погибли и четверо пострадали после нападения с ножом в Байкальске

Массовое убийство несовершеннолетних расследуют в Иркутской области. Тела пятерых подростков нашли в сгоревшем доме. По основной версии, компания отмечала день рождения со спиртным, и между молодыми людьми неожиданно вспыхнул конфликт. Один из друзей схватился за нож. Четверо погибли на месте, еще четверых увезли в больницу. Четырнадцатилетний подросток с проникающим ранением шеи - крайне тяжелом состоянии.

Предполагаемый убийца после нападения поджег дом и погиб в огне. В городе объявили трехдневный траур.