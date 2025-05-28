Максимум солнца: москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения

Он достигнет «оранжевой» зоны шкалы и будет наблюдаться в ближайшие дни.

В Москве уровень индекса ультрафиолетового излучения поднимется до «оранжевой» отметки и представит опасность для здоровья. Он будет находиться в пределах от 5 до 6 единиц с 28 по 29 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После 29 мая индекс снизится до безопасных трех-четырех единиц. Однако в ближайшие два дня 60% суточной дозы придется на промежуток: с десяти часов утра до 16 часов дня.

Синоптик отметил, что излучение в небольших дозах полезно для человека. С помощью него образуется витамин D, который улучшает работу иммунной системы; меланин, защищающего кожу от потери упругости; и серотонин — «гормон настроения». Он также предупредил, что чрезмерное облучение ультрафиолетом опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака и меланомы.

Тишковец добавил, что особенно вредно долго находиться под воздействием излучения детям.

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