Максимум солнца: москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
Синоптик предупредил москвичей об опасном индексе ультрафиолетового излучения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Он достигнет «оранжевой» зоны шкалы и будет наблюдаться в ближайшие дни.
В Москве уровень индекса ультрафиолетового излучения поднимется до «оранжевой» отметки и представит опасность для здоровья. Он будет находиться в пределах от 5 до 6 единиц с 28 по 29 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
После 29 мая индекс снизится до безопасных трех-четырех единиц. Однако в ближайшие два дня 60% суточной дозы придется на промежуток: с десяти часов утра до 16 часов дня.
Синоптик отметил, что излучение в небольших дозах полезно для человека. С помощью него образуется витамин D, который улучшает работу иммунной системы; меланин, защищающего кожу от потери упругости; и серотонин — «гормон настроения». Он также предупредил, что чрезмерное облучение ультрафиолетом опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака и меланомы.
Тишковец добавил, что особенно вредно долго находиться под воздействием излучения детям.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как избежать тепловых и солнечных ударов. Советы по безопасном нахождении на улице в жару дала кандидат медицинских наук Елена Зятенкова.
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