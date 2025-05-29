Хейли Бибер продала свой бренд косметики за миллиард долларов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 12 0

Владельцем стал бюджетный ритейлер.

Хейли Бибер продала свой бренд косметики за $1 млрд долларов

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Известная модель и предпринимательница Хейли Бибер продала собственный косметический бренд Rhode за миллиард долларов. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на источник.

По данным приближенных к Хейли лиц, сделка, заключенная ею, подразумевает получение 800 миллионов долларов наличными сразу и еще 200 миллионов долларов в течение последующих трех лет в том случае, если компания покажет хорошие результаты.

Новым владельцем бренда звезды стала компания Elf Cosmetics, которая является бюджетным ритейлером. Теперь у приобретателей есть доступ к одобренной знаменитостями линии продуктов, пользующейся популярностью на рынке косметики.

Сделка Elf с Rhode — самое крупное приобретение компании на сегодняшний день. При этом известно, что Хейли Бибер останется в роли «стратегического советника» новых владельцев.

До этого поступала информация, что акции Elf упали на 20%. Тогда компания снизила годовые прогнозы и рассказала об ослаблении спроса.

Средства бренда Rhode появились в продаже с 2022 года. Они получили широкую популярность благодаря вирусным продуктам в TikTok и продавались как на сайте, так и в поп-ап магазинах.

Ранее 5-tv.ru писал, что главным бьюти-инфлюенсером прошлого года стала жена Джастина Бибера.

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