Многостороннее взаимодействие: Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению

Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению

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Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане главами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.