Многостороннее взаимодействие: Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению

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Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане главами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил успешную реализацию совместных проектов, а также динамичное и плодотворное развитие интеграционных процессов. Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС будут наращивать многостороннее взаимодействие в интересах стабильности.

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