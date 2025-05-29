В брянском сыре «Стародубский» обнаружили ветеринарное лекарство от глистов

В брянском сыре «Стародубский» нашли ветеринарное лекарство от глистов. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

«Производитель поставил в брянский супермаркет колбасный плавленый сыр с микробной трансглутаминазой и мягкий сыр с остаточным содержанием лекарственного средства — клозантела в количестве 2,7 мкг/кг», — сказано в сообщении ведомства.

Клозантел — антигельминтик, который применяют для лечения крупного рогатого скота. Отличительная черта этого препарата — способность накапливаться в организме. Наиболее эффективно лекарство борется с паразитами, который питаются кровью животных.

Это не единственная находка. В «Стародубском» сыре также обнаружили микробную трансглутаминаза. Это ферментный препарат, который недопустим к использованию в пищевой продукции в зоне ответственности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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