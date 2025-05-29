В брянском сыре «Стародубский» обнаружили ветеринарное лекарство от глистов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Этот препарат используют для лечения крупного рогатого скота.

В брянском сыре «Стародубский» нашли ветеринарное лекарство от глистов

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В брянском сыре «Стародубский» нашли ветеринарное лекарство от глистов. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

«Производитель поставил в брянский супермаркет колбасный плавленый сыр с микробной трансглутаминазой и мягкий сыр с остаточным содержанием лекарственного средства — клозантела в количестве 2,7 мкг/кг», — сказано в сообщении ведомства.

Клозантел — антигельминтик, который применяют для лечения крупного рогатого скота. Отличительная черта этого препарата — способность накапливаться в организме. Наиболее эффективно лекарство борется с паразитами, который питаются кровью животных.

Это не единственная находка. В «Стародубском» сыре также обнаружили микробную трансглутаминаза. Это ферментный препарат, который недопустим к использованию в пищевой продукции в зоне ответственности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продают под видом сметаны. Истории, когда продукт на прилавке не соответствует красивой упаковке, повсеместны. Сметана — не исключение. В России выявлена массовая фальсификация этого продукта. Молочный жир заменяют пальмовым маслом, а густоты добиваются с помощью крахмала.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.60
-0.02 90.34
-0.56
Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

Последние новости

18:50
«Удивительно красивая»: Путин раскрыл формулу любви
18:47
«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
18:42
Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
18:35
«Даже грустно стало»: Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы
18:25
Многостороннее взаимодействие: Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению
18:12
«Помочь непросто»: Сергей Соседов заявил о проблемах со здоровьем

Сейчас читают

Время лечит? Как прийти в себя после расставания или смерти близкого человека
Обойдемся без диет: как дыхательные техники влияют на наш вес
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025