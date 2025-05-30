Не думая о последствиях: самолет «Дельфин-3» мог использоваться для коммерческих полетов

В авиаклубе заявляют, что на платной основе услуги не оказывают, однако в интернете опубликованы отзывы довольных клиентов.

В Кронштадте сейчас разбирают легкомоторный самолет «Дельфин-3», который после крушения сутки пролежал у побережья Финского залива. Никто не пострадал. Как говорят, за штурвалом был владелец. Но наше расследование показало, что этот самолет, как и теплоход «Михаил Булгаков», могли использовать в коммерческих целях. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева побывала в авиаклубе, где базировался «Дельфин», и заодно выяснила, сколько стоили прогулки в небе для клиентов.

Борт опрокинут, кабина в воде. Рухнувший самолет разбирают по частям, чтобы вытащить из воды. Перед этим его уже осмотрели специалисты авиационного комитета.

«Дельфин-3» вылетел с аэродрома «Бычье Поле», чтобы совершить облет после ремонта. Все шло штатно, но уже через десять минут возникли проблемы с двигателем. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку прямо здесь, на пляже в Кронштадте, в воду. Чудом никто не пострадал», — рассказала корреспондент.

На борту было два человека. За штурвалом — 42-летний Андрей Чупрасов. Врач-хирург 40-й больницы. Ему же принадлежит воздушное судно, которое более 20 лет назад собрали в авиаклубе «Дельфин».

По статистике, около 70% всех авиакатастроф случается именно с легкими частными самолетами. Причины трагедий и в низкой квалификации пилотов, и в техническом состоянии бортов. Хотя 20 лет для такого самолета, как «Дельфин», вовсе не возраст, говорят эксперты.

«Надо доводить технику до автомата Калашникова, любую технику. И тогда это будет сильная машина. Поскольку им никто не занимался, никто детские болезни не лечил у этих самолетиков. Поэтому, естественно, они на том же уровне 1990-х годов и остались», — объяснил летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

«Как сообщили в авиаклубе „Дельфин“, сейчас на ходу пять легкомоторных самолетов. Все они находятся на этой стоянке, прикрыты чехлами. Доступ сюда имеют только члены авиаклуба и их друзья. На платной основе здесь якобы никаких услуг не оказывают», — отметила Полина Пятышева.

Но в интернете полно отзывов от довольных клиентов «Дельфина», которых катают и зимой, и летом.

Полеты на легких самолетах — популярные подарки, например, на день рождения или годовщину свадьбы. Полчаса в воздухе стоят в среднем 15 тысяч рублей. За эти деньги пилоты обещают не только показать красивые виды, но и исполнить фигуры пилотажа.

Идем в один из авиаклубов Петербурга. Полет предлагают на ближайшие выходные. Экскурсию или тренировку, где разрешат самим выполнить маневры. Единственное ограничение — вес. Не более 180 кг на всех членов экипажа. В другом авиаклубе перед полетом рекомендуют проверить здоровье.

«Каждый год бьются, каждый год покатушки, каждый год пассажиры эти. Понятно, что деньги решают многое, но тем не менее. Деньги не стоят того, чтобы кого-то убить», — заявил летчик-испытатель, специалист по безопасности полетов Александр Кудрявцев.

Что стало причиной аварийной посадки «Дельфина 3» в Кронштадте, еще предстоит выяснить следователям, а также экспертам из Межгосударственного авиационного комитета при участии Росавиации.