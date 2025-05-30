Что с ним стало? Сына Заворотнюк не узнали на кладбище в день памяти актрисы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Сына Заворотнюк не узнали на кладбище в день памяти актрисы

Сына Заворотнюк не узнали на кладбище в день памяти актрисы

Фото: Instagram*/mike_zavorotnyuk

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Майкл — непубличный человек, о котором долгое время ничего не было слышно.

Сына заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, Майкла, не узнали на кладбище в день памяти актрисы. Он набрал вес, обзавелся «пивным» животом и стал выглядеть заметно старше, пишут 7Дней.ru.

Родные и близкие Заворотнюк 24 мая собрались на кладбище, чтобы почтить память актрисы. Анастасии не стало ровно год назад, это был непростой период для ее семьи. Муж и дети артистки всячески поддерживали друг друга.

Дети Анастасии, а также вдовец, фигурист Петр Чернышев возложили цветы на ее могилу. Дочь актрисы Анна приехала без супруга, ее сопровождал младший брат. Многие узнали Майкла не сразу.

Несколько лет назад он был сильно похож на мать. Юноша выделялся длинными волосами и выразительными глазами. С помощью яркой внешности он мог бы пойти по стопам матери. Однако судьба распорядилась иначе: он сильно поправился и стал выглядеть значительно старше.

Майкл — непубличный человек. Неизвестно, чем он занимается и как зарабатывает на жизнь в США. У сына актрисы американское гражданство. Некоторое время он учился в Штатах, но после того, как заболела мама, был вынужден обосноваться в Москве и поступить на юридический факультет МГИМО.

Семейное положение Майкла неизвестно. Четыре года назад он представлял общественности свою девушку Софию и называл ее гражданской женой, но сейчас информация о статусе пары отсутствует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Анастасии Заворотнюк стала мамой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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