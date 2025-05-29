Мумия в ванной: тело мужчины обнаружили в квартире на востоке Москвы

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 38 0

На востоке Москвы в квартире обнаружено мумифицированное тело 61-летнего мужчины

Мумию 61-летнего мужчины обнаружили на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Полицию вызвала соседка.

На востоке Москвы обнаружено мумифицированное тело 61-летнего мужчины. Полицию вызвала 65-летняя соседка. По ее словам, она не видела мужчины три месяца. Это и стало поводом для беспокойства. сообщает источник 5-tv.ru.

Квартиру пришлось вскрывать сотрудникам экстренных служб, так как она была заперта изнутри. Сотрудники правоохранительных органов, когда попали внутрь, обнаружили в ванной тело в сидячем положении. По предварительным данным, мужчина находился в квартире в течение трех месяцев, из-за чего его тело и подверглось мумификации.

Полиция не обнаружила никаких следов насильственной смерти или борьбы. Однако тело все равно отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как собака принесла домой обледеневшую голову охранника в Башкирии.

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