Звезда «Эйфории» Сидни Суини выпустила мыло с добавлением воды из своей ванны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Актриса Сидни Суини выпустила мыло с добавлением воды из своей ванны

Сидни Суини будет продавать мыло с водой, в которой она купалась

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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Целевая аудитория — мужчины, когда-то придумавшие мем про актрису.

Американская актриса Сидни Суини представила в личном блоге лимитированную линейку мыла. Да не простого! Изготовлено средство гигиены из традиционных ингредиентов с добавлением одного особенного — воды из ванны, в которой купалась знаменитость. Выпущено оно в сотрудничестве Суини с брендом Dr. Squatch, пахнет оно хвоей с древесными нотами и предназначено для мужчин.

В статье журнала GQ под названием «Сидни Суини продает использованную воду из ванны» звезда сериала «Эйфория» рассказала, как придумала такое необычное мыло. Оказывается, начало эта история берет в 2023 году, когда та же компания Dr. Squatch пригласила артистку поучаствовать в рекламной кампании. Было выпущено видео, на котором блондинка говорила фразу «Грязные мальчики», принимая ванну.

Ролик породил множество мемов и шуток в комментариях, разгоряченные поклонники умоляли продать им воду, в которой мылась Суини. Шутки шутками, но спустя некоторое время актриса задумалась: можно не только посмеяться, а еще и заработать на популярности проекта. Кроме того, она захотела напомнить мужчинам о важности гигиены и ухода за собой. Пять тысяч экземпляров появятся в продаже 6 июня, цену мыла производители пока держат в секрете.

Делать деньги на эпатаже — старый прием знаменитостей. Воду из своей ванны еще в 2019 году продавала косплеерша Белль Дельфин, но позже выяснилось, что это была только маркетинговая легенда. А в 2020-м голливудская звезда, оскароносная Гвинет Пэлтроу уже продавала свечи с ароматом ее вагины. Вот это уже не шутка, продукт так и назывался — This Smells Like My Vagina («Это пахнет, как моя вагина»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Хейли Бибер продала свой бренд косметики за миллиард долларов.

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