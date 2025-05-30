В России заработал рейтинг для пользователей электросамокатов

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Ответственные водители смогут ездить быстрее, а нарушители — медленнее или вовсе не смогут пользоваться сервисом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В России запустили рейтинг электросамокатчиков.

Пользователям будут начислять баллы за аккуратное вождение, отсутствие аварий и правильную парковку. Новичкам запретят ездить быстрее 18 километров в час. Но если у водителя хороший рейтинг, то он сможет разогнаться до 25 километров. А вот нарушителям, наоборот, скорость будут занижать, а могут и вовсе заблокировать.

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