«За событиями не успеваю»: Уколова официально развелась в свой день рождения

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Анастасия Уколова развелась со вторым мужем в свой день рождения

Анастасия Уколова развелась со вторым мужем в свой день рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Актриса долгое время сохраняла иллюзию идеального брака.

Актриса Анастасия Уколова официальн развелас со своим вторым супругом –31-летним Юрием Горовым. Решение о расторжении брака было вынесено 22 мая — прямо в день рождения артистки, пишет StarHit.ru.

В свой праздник Уколова поделилась в соцсетях радостными фотографиями и рассказала о своих ожиданиях от жизни.

«Сегодня мне исполняется 31 год. Интересно, конечно! За событиями не успеваю. Соответствует ли мое настоящее тому, как я себя представляла в 31? Я такого себе и представить не могла. Во-первых, моему сыну почти три года! Что?! Как?! Я каждый день удивляюсь, благодарю Бога и вселенную, что у меня такой мальчуган», — размышляла женщина.

Поклонники пожелали актрисе всего самого лучшего, в частности, в отношениях с ее вторым мужем Юрием. Однако именно в этот день она получила от него неприятный подарок в виде документов о расторжении брака.

По информации StarHit.ru, документы на развод Юрий лично подал еще в середине декабря прошлого года. Однако актриса продолжала все это время показывать в соцсетях иллюзию счастливого брака. Например, в феврале она впервые рассекретила инициалы мужа, хотя скрывала это почти три года.

Известно, что Юрий Горов является одноклассником артистки и ее первой любовью. Он работает в частной юридической фирме и, по некоторой информации, имеет еще один брак за плечами.

Они встретились в школьные годы, но расстались. Спустя десять лет они вновь встретились в их родном Пятигорске и решили попробовать возобновить свои отношения. В 2022-м они поженились, и в этом же году у пары родился сын Егор.

Как рассказывала Уколова в одном из интервью, они с мужем приняли решение не афишировать свою личную жизнь на публику и не выкладывать совместных фотографий.

До этого брака звезда сериала «Комбинация» была замужем за кинооператором Антоном Зенковичем. Их союз продлился также три года.

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