Зачем они это делают? Как помочь подростку, который практикует селфхарм

Худшее, что может сделать родитель — проявить агрессию.

Селфхарм — намеренное причинение себе физических увечий. Эти действия совершаются без суицидальных намерений, однако всегда являются свидетельством психических заболеваний. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог, специалист по детско-родительским отношениям Ната Скрылева.

Эксперт уточнила, что люди наносят себе повреждения для того, чтобы справиться с эмоциональной болью, тревогой, стрессом или другими негативными переживаниями.

Основные формы селфхарма — порезы. Производятся на руках, внутренней поверхности бедер или на животе. Встречаются также укусы, ожоги — например, от сигарет, удары о твердые поверхности.

Менее распространенные варианты самоповреждающего поведения — чрезмерные физические нагрузки, выдергивание волос, голодание или переедание. Некоторые люди намеренно употребляют в пищу испорченную еду, а другие — участвуют в драках, в которых непременно пострадают.

«У нас в России сейчас используют международную классификацию болезней МКБ-10. И в ней самоповреждающее поведение является одним из критериев для диагностики пограничного расстройства личности», — рассказала Скрылева.

Она добавила, что самоповреждающее поведение также может быть симптомом депрессии, тревожных расстройств при ПТСР и шизофрении. Иногда селфхарм является следствием употребления психогенных веществ.

«Поэтому я очень хочу обратить ваше внимание на то, что само это поведение, оно нам обязательно говорит о том, что с подростком что-то не так. И нам нужно обратить особое внимание на его состояние», — подчеркнула психолог.

Для того, чтобы оказать подростку наиболее эффективную помощь, родителям следует обратиться к психологу и врачу-психиатру. Основная группа риска — дети с 12 до 18 лет. У девочек пик приходится на период с 13 до 16 лет, у мальчиков — с 12 до 18, объяснила Скрылева.

Подростковый период — непростое время. Формируется идентичность, подросток переживает много ярких эмоций, гормоны.

«Все тело меняется, происходят какие-то гормональные всплески, и все внимание у подростков сосредоточено на теле. Поэтому тело играет такую важную роль», — объяснила эксперт.

По статистике, повреждения себе наносили минимум 38% подростков. А 10-15% от всех молодых людей возрастом от 12 до 24 практикуют селфхарм регулярно.

«В двух словах, что делать родителю, если вдруг он как-то внезапно узнает о том, что его ребенок практикует селфхарм. Первое — это вы должны быть спокойны, не нужно выдавать гиперреакцию. Вам стоит позвать ребенка и попытаться поговорить с ним, что с ним происходит. И вот здесь очень здорово было бы применить валидацию», — рассказала психолог.

Она добавила, что родитель, желающий помочь своему ребенку, не должен ругать его, обзывать или каким-либо иным способом проявлять агрессию в его сторону. Приоритетная задача — обратиться за профессиональной помощью к психологу или психиатру.

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