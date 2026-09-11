Пезешкиан назвал сотрудничество с Россией важным для Ирана

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Президент Ирана также отметил значение работы с другими странами БРИКС.

Пезешкиан назвал сотрудничество с Россией важным

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

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Сотрудничество с Россией и другими странами БРИКС важно для Ирана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Игоря Балдина о значении отношений с Москвой и объединением.

«Для нас это важно», — ответил Пезешкиан.

Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что отношения двух стран продолжают стабильно развиваться по разным направлениям. По его словам, Россия и Иран используют возможности для встреч и консультаций.

Путин также отметил, что Москве и Тегерану удается сохранять темпы роста торговли и экономического сотрудничества, которые сложились в прошлом году. При этом ситуация на Ближнем Востоке остается сложной из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о способности стран БРИКС сотрудничать на равных.

По словам президента России, БРИКС открывает новые возможности для развития мировой экономики и позволяет странам сотрудничать без давления со стороны других государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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