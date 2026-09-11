Пезешкиан назвал сотрудничество с Россией важным для Ирана

Президент Ирана также отметил значение работы с другими странами БРИКС.
Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудничество с Россией и другими странами БРИКС важно для Ирана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Игоря Балдина о значении отношений с Москвой и объединением.
«Для нас это важно», — ответил Пезешкиан.
Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что отношения двух стран продолжают стабильно развиваться по разным направлениям. По его словам, Россия и Иран используют возможности для встреч и консультаций.
Путин также отметил, что Москве и Тегерану удается сохранять темпы роста торговли и экономического сотрудничества, которые сложились в прошлом году. При этом ситуация на Ближнем Востоке остается сложной из-за продолжающегося вооруженного конфликта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о способности стран БРИКС сотрудничать на равных.
По словам президента России, БРИКС открывает новые возможности для развития мировой экономики и позволяет странам сотрудничать без давления со стороны других государств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?