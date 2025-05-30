«Не подведу»: когда SHAMAN представит песню к «Интервидению»
SHAMAN представит свою песню к конкурсу «Интервидение» на следующей неделе
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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О том, что артист представит Россию на конкурсе, стало известно 19 мая.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, уже на следующей день представит песню к «Интервидению». Его слова приводит ТАСС.
«Песня к „Интервидению“ почти готова, премьера состоится уже на следующей неделе», — сказал артист.
Впервые о том, что SHAMAN представит Россию на конкурсе, стало известно 19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Артист заявил, что планирует выступать на русском языке. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.
Указ о проведении конкурса в Москве и Московской области подписал президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года. Председателем оргкомитета станет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В «Интервидении» примут участие 20 стран, в том числе все государства БРИКС.
«До 20 сентября наверняка будут репетиции. Все-все-все месяцы до 20 сентября, все лето, будет посвящено подготовке конкурса „Интервидение 2025“. Надеюсь, что я представлю Россию достойно. И не подведу», — заявил Дронов.
«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN развивает собственный продюсерский центр.
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