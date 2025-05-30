Рэпер Tyga был замечен в московском аэропорту

Рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. — Прим. ред.) прибыл в Россию. Исполнителя заметили, когда он выходил из аэропорта Внуково.

Рэпер «отметился» в Москве. Instagram*/tyga

До столицы Tyga добрался на частном самолете. Россияне встретили его роскошью, которая характерна для рэп-артистов: на больших джипах и с частной охраной.

Цель посещения Москвы у Tyga самая обычная для музыканта — 31 мая он выступит с концертом на сцене «ЦСКА-Арены». Запланировано, что выступление соберет около 14 тысяч зрителей. Прозвучат как знаменитые хиты, так и новые композиции артиста. На разогреве у Tyga выступят российские рэперы Macan (настоящее имя Андрей Косолапов. — Прим. ред.) и Jakone (настоящее имя Арам Байталов. — Прим.ред.).

Tyga является американским рэпером и автором песен. Он родился 19 ноября 1989 года в Комптоне, штат Калифорния. Один из главных хитов рэпера «Rack City» он выпустил в 2011 году. Трек принес исполнителю мировую славу.

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