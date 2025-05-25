Беременная певица Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале
Артистка порадовала поклонников не только своим элегантным нарядом, но и неожиданным проявлением нежности.
Фото: Reuters/Manon Cruz
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Певица Рианна (полное имя Робин Рианна Фенти. — Прим. ред.) проявила неожиданно нежное внимание к охраннику на Каннском кинофестивале, подарив ему поцелуй. Артистка впервые за восемь лет посетила мероприятие и, как всегда, произвела на публику невероятное впечатление и нарядом, эффектным голубым платьем, и поведением. При этом «голые» образы в Каннах под запретом, поэтому Рианна выглядела гораздо скромнее обычного, но не менее блистательно.
Вместе с Рианной на красную дорожку вышел и возлюбленный, рэпер Раким Ателастон Майерс, выступающий под псевдонимом A$AP Rocky. Пара раскрыла свои отношения в 2021 году, с тех пор у звезд родились двое детей, и вот-вот на свет появится третий. Положение мешает певице жить активной светской жизнью и заодно выполнять роль законодателя «беременной» моды.
В сети завирусился ролик, в котором Рианна и A$AP Rocky спускаются с лестницы. Один из охранников в этот момент решил подать руку артистке, чтобы помочь и поддержать, но та трогательного жеста не заметила. А когда поняла, что упустила акт уважения, тут же исправилась. Она расцеловала его в обе щеки. Пользователи в комментариях восторгались исполнительницей и завидовали мужчине, которой достался поцелуй знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал о бывшем бойфренде Рианны, хип-хоп исполнителе Крисе Брауне. В 2009-м на фоне слухов о жестоком избиении певицы избранником они расстались. А теперь на Брауна посыпались новые обвинения. Пострадавший от агрессии звезды заявил, что его избили бутылкой.
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