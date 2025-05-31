В Москве подвели итоги конкурса короткометражного кино о подвигах героев ВОВ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Участники исследовали исторические события, подбирали музыку и съемочные площадки. На всех этапах подготовки студентам помогали профессионалы — режиссер и оператор-постановщик.

В Москве подвели итоги конкурса короткометражного кино о подвигах героев ВОВ

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве прошел конкурс короткометражного кино «Свет Победы», который объединил более 50 студенческих команд со всей столицы. Он поспособствовал сохранению памяти о героях войны и передаче опыта через творческое самовыражение молодежи.

Работы победителей можно увидеть на специальной странице портала «Молодежь Москвы». Во время подготовки к конкурсу участники проявили организаторские способности и креативность, а также уделили внимание всем деталям: от создания сценария до подбора реквизита и костюмов.

«Мы рады, что удалось собрать столько молодых талантов вместе и создать платформу для обсуждения и осмысления важнейших событий нашей истории. Конкурс “Свет Победы” стал не только творческим состязанием, но и поводом для глубоких размышлений о том, какой подвиг совершили наши предки. Мы надеемся, что проект вдохновит молодежь на дальнейшие творческие достижения и укрепит связь ребят с историей», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Каждая команда конкурсантов подошла к процессу с полной отдачей. Они исследовали исторические события и подвиги героев войны, подбирали музыку и съемочные площадки. На всех этапах подготовки студентам помогали профессионалы — режиссер и оператор-постановщик. Благодаря менторской поддержке участники не только улучшили технические аспекты своих работ, но и глубже осознали значение истории, о которой они рассказывали зрителям.

Награждение премией конкурса короткометражного кино прошло на ВДНХ. В нем приняли участие активисты патриотических проектов Москвы и студенты городских вузов. В состав профессионального жюри вошли режиссер Антон Симухин, оператор-постановщик Виталий Кокорев, актер и продюсер Александр Дзюба, а также участник специальной военной операции Андрей Алпатов. Они оценивали конкурсные работы в номинациях «Эмоциональное попадание», «Лучший режиссерский взгляд», «За визуальный язык», «Сильнейший сценарий» и «Лучший фильм».

«Искусство, а особенно кино, имеет мощное влияние. Мы видим, что каждый фильм — это не просто работа, это нечто большее, это связь времен. Молодежь учится сопереживать, чувствовать, что особенно важно в современном мире, когда растет расстояние между поколениями. Каждый проект был уникален и отражал искреннее желание сохранить память о героях. Эти работы не только рассказывают о прошлом, но и вдохновляют, заставляют задуматься о нашей ответственности за будущее», — рассказал Андрей Алпатов.

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