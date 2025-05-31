В Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою 18-летнюю невесту и сам вызвал полицию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Подозреваемый — 27-летний житель Псковской области. По информации пресс-службы регионального СК РФ, тело жертвы было обнаружено с множественными ножевыми ранениями в квартире на Пулковской улице

«Он был женихом убитой. Но жили они не мирно. Соседи постоянно жаловались на шум», — рассказал источник.

Совершив расправу над девушкой, мужчина сам вызвал полицию и сознался в преступлении. Сейчас он задержан. СК РФ по Петербургу организовал по факту произошедшего доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Казани мужчина зарезал бывшую жену на дне рождения их общего сына. Очевидцы рассказали, что подозреваемый ворвался на праздник и вступил в конфликт со своей бывшей женой. В результате столкновения женщина получила ножевое ранение в горло. Был ранен также их трехлетний сын.

Злоумышленник — уроженец Турции. Он жил по соседству от своей бывшей жены и сына. После совершенного преступления пытался сбежать, но был задержан правоохранителями.