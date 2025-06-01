«Очень плохая связь»: мужчина обзвонил пять экстренных служб в поисках пострадавшего в поезде под Брянском отца

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 91 0

Сын пострадавшего при обрушении моста под Брянском долго искал своего отца

Фото, видео: © РИА Новости

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В результате трагедии семь человек погибло, более 60 пострадало.

Родственники пострадавших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области, рассказали о сложностях, с которым столкнулись, когда пытались узнать о судьбе родственников. Информацию в беседе с 5-tv.ru подтвердил сын одного из пассажиров Сергей Тринкинец.

«Отец ехал в Москву. А утром я узнал, что случилась эта ситуация. Я попробовал узнать везде, позвонить… Пробовал пять служб. Одна служба вообще… 40 минут! Не дозвонился», — поделился собеседник.

Сергей отметил, что после неудавшихся звонков решил узнать информацию об отце в брянской больнице. По словам сотрудников учреждения, у них сведений о таком человеке не было, и они по описанию внешности не смогли вспомнить, чтобы он к ним поступал. Но ситуация разрешилась — сын, наконец, смог дозвониться до отца.

«Еле дозвонился. Очень плохая связь была. Сказал, что все нормально, немного ударился, ушиб. Есть врачи, они окажут помощь. Первые три-четыре вагона перевернулись, а до него только удар дошел», — поделился Тринкинец.

На данный момент пострадавшими числятся около более 60 пассажиров, 47 человек из которых госпитализированы. В их числе трое детей.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ родственницы пострадавшей в результате обрушения моста на поезд под Брянском об аварии.

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