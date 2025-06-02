Орбан: Европа потерпела поражение в украинском конфликте

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Орбан назвал Европу проигравшей в украинском конфликте

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В Венгрии заявили о необходимости переговоров между РФ и США.

Европа проиграла в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но европейские лидеры не готовы признать поражение и выступают за продолжение боевых действий. Ведь в ином случае им будут задавать неудобные вопросы. Орбан напомнил, что именно западные страны несут ответственность за разжигание конфликта.

«До конфликта у нас была Россия, у нас было НАТО, и была буферная зона. И буферная зона называлась Украина. Такова была ситуация. Затем европейцы и американцы решили, и, вероятно, убедили украинцев, что де-факто они должны двигаться вперед, чтобы Украина стала членом западных структур. Даже юридически они не могут быть членами НАТО, но практически они будут из-за системы вооружения, из-за разведывательных служб, из-за обмена информацией», — объяснил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

По мнению Орбана, у Украины сейчас нет политического веса для заключения сделки с Россией. И для завершения конфликта необходимы переговоры между Москвой и Вашингтоном. Причем, соглашение должно затрагивать не только сам конфликт, территории и границы, но и торговлю, энергетику и инвестиции.

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