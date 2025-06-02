Как и 16 мая нашу делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

На фоне беспрецедентных атак на наши регионы в Стамбуле через несколько часов начинается второй раунд мирных переговоров. К этому событию без преувеличения приковано внимание всего мира.

Состав нашей делегации не изменился. Как и 16 мая, ее возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Стамбул прилетели начальник Главного разведуправления Генерального штаба Игорь Костюков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Переговорную группу Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров. Но, в целом, состав делегации из Киева претерпел изменения.

Встреча должна пройти во дворце Чираган. Там уже начали собираться десятки журналистов из разных стран. Последними новостями из Стамбула готов поделиться корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Мы у дворца Чираган. Журналистов только что начали запускать на территорию дворца. Меры безопасности серьезные. Очень много полиции. Репортеры со всего мира, сотни журналистов. Сами переговоры должны пройти по плану в 13 часов. Российская делегация прилетела в Стамбул накануне вечером», — рассказал журналист.

Наша делегация подтвердила — переговоры точно состоятся. Стороны должны обменяться меморандумами — своим видением выхода из конфликта. Российская сторона подтвердила: Украина предоставила свой документ… на украинском и на английском языках.

«Наши сказали, что в составе российской делегации есть люди, которые свободно говорят и на японском языке, и уж с украинским и английским точно справятся», — отметил Николай Иванов.

Именно сегодня станет понятно, нацелен ли Киев на переговоры, на мирное урегулирование или попросту тянет время. Любопытная деталь: до начала переговоров киевляне встретятся с советниками по нацбезопасности из стран так называемой «европейской тройки» — Франции, Германии и Великобритании — и получат от них ценные указания, как вести переговоры. Но, что это за ЦУ, можно только гадать, потому что именно эти страны являются главными поджигателями конфликта на сегодня и открыто говорят о необходимости продолжать боевые действия.