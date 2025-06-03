Дюмин призвал обеспечить доступность детских спортивных соревнований

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке Совета по спорту

Фото, видео: 5-tv.ru

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Оно прошло под руководством помощника президента РФ Алексея Дюмина.

Под руководством помощника президента РФ Алексея Дюмина состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке осеннего Совета по спорту. В нем приняли участие представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, регионов, Общероссийского народного фронта (ОНФ) и спортивных организаций.

В ходе своей речи Дюмин подчеркнул, что вопросы детско-юношеского спорта являются приоритетными для президента РФ Владимира Путина.

«У нас 30 миллионов детей. И будущее России зависит от того, какие условия для их всестороннего развития мы создадим сегодня — в том числе в области спорта», — сказал помощник главы государства.

По его мнению, обязанность государства — сделать все возможное для того, чтобы детский спорт был доступен. Физическое воспитание детей — важная задача, эффективность которой необходимо повышать.

«Формировать культуру здорового, активного образа жизни. Использовать спорт для патриотического воспитания», — продолжил Дюмин.

Он сообщил, что Путин поставил задачу исключить поборы и искусственные ограничения, чтобы таким образом свести к минимуму коммерциализацию в детско-юношеском спорте.

«Обращаю внимание регионов на то, что нужно правильно расставлять приоритеты. И в первую очередь финансово обеспечивать доступность детских соревнований, а не только деятельность крупных футбольных и хоккейных клубов», — сказал помощник президента.

Дюмин отметил, что для обеспечения развития детско-юношеского спорта необходимы дополнительные меры поддержки, особенно для малоимущих семей. Дети, вне зависимости от уровня дохода родителей, должны иметь все возможности для занятий спортом.

Итоговое заседание рабочей группы пройдет в сентябре 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на развитие адаптивного спорта в РФ направят около 2,8 миллиарда рублей.

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