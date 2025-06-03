Дюмин призвал обеспечить доступность детских спортивных соревнований

Оно прошло под руководством помощника президента РФ Алексея Дюмина.

Под руководством помощника президента РФ Алексея Дюмина состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке осеннего Совета по спорту. В нем приняли участие представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, регионов, Общероссийского народного фронта (ОНФ) и спортивных организаций.

В ходе своей речи Дюмин подчеркнул, что вопросы детско-юношеского спорта являются приоритетными для президента РФ Владимира Путина.

«У нас 30 миллионов детей. И будущее России зависит от того, какие условия для их всестороннего развития мы создадим сегодня — в том числе в области спорта», — сказал помощник главы государства.

По его мнению, обязанность государства — сделать все возможное для того, чтобы детский спорт был доступен. Физическое воспитание детей — важная задача, эффективность которой необходимо повышать.

«Формировать культуру здорового, активного образа жизни. Использовать спорт для патриотического воспитания», — продолжил Дюмин.

Он сообщил, что Путин поставил задачу исключить поборы и искусственные ограничения, чтобы таким образом свести к минимуму коммерциализацию в детско-юношеском спорте.

«Обращаю внимание регионов на то, что нужно правильно расставлять приоритеты. И в первую очередь финансово обеспечивать доступность детских соревнований, а не только деятельность крупных футбольных и хоккейных клубов», — сказал помощник президента.

Дюмин отметил, что для обеспечения развития детско-юношеского спорта необходимы дополнительные меры поддержки, особенно для малоимущих семей. Дети, вне зависимости от уровня дохода родителей, должны иметь все возможности для занятий спортом.

Итоговое заседание рабочей группы пройдет в сентябре 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на развитие адаптивного спорта в РФ направят около 2,8 миллиарда рублей.