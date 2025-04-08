На развитие адаптивного спорта в РФ направят около 2,8 миллиарда рублей

Приоритетом будет улучшение доступности спортивной инфраструктуры для людей с инвалидностью.

В 2025 году на развитие адаптивного спорта в России выделено около 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на итоговом заседании рабочей группы по подготовке к Совету при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое состоялось 8 апреля.

Дегтярев подчеркнул, что приоритетными направлениями являются улучшение доступности спортивной инфраструктуры для людей с инвалидностью, создание специализированных учреждений по адаптивному спорту во всех регионах, а также увеличение числа спортивных мероприятий для ветеранов СВО. Он добавил, что в ближайшие пять лет особое внимание будет уделено развитию высокотехнологичных видов спорта.

Помощник президента РФ, заместитель председателя Совета Алексей Дюмин отметил важность решения проблем с доступностью спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями.

«Для того, чтобы системно и поэтапно решать эти вопросы, в первую очередь необходимо провести инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры страны, в том числе по адаптивному спорту. Я хочу напомнить, что такое поручение президентом было дано», — рассказал Дюмин.

Дюмин добавил, что задача должна быть выполнена до конца 2026 года.

На заседании также был представлен доклад, в котором проанализировано состояние адаптивной физической культуры и спорта, а также предложены направления их развития до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Председатель комиссии Госсовета по физической культуре и спорту, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поблагодарил всех участников подготовки доклада, включая федеральные органы власти, администрацию президента, а также «Народный фронт» и региональные власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал отказ гимнастов РФ от международных турниров.