На развитие адаптивного спорта в РФ направят около 2,8 миллиарда рублей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Дегтярев: на развитие адаптивного спорта в РФ направят около 2,8 млрд рублей

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Приоритетом будет улучшение доступности спортивной инфраструктуры для людей с инвалидностью.

В 2025 году на развитие адаптивного спорта в России выделено около 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на итоговом заседании рабочей группы по подготовке к Совету при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое состоялось 8 апреля.

Дегтярев подчеркнул, что приоритетными направлениями являются улучшение доступности спортивной инфраструктуры для людей с инвалидностью, создание специализированных учреждений по адаптивному спорту во всех регионах, а также увеличение числа спортивных мероприятий для ветеранов СВО. Он добавил, что в ближайшие пять лет особое внимание будет уделено развитию высокотехнологичных видов спорта.

Помощник президента РФ, заместитель председателя Совета Алексей Дюмин отметил важность решения проблем с доступностью спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями.

«Для того, чтобы системно и поэтапно решать эти вопросы, в первую очередь необходимо провести инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры страны, в том числе по адаптивному спорту. Я хочу напомнить, что такое поручение президентом было дано», — рассказал Дюмин.

Дюмин добавил, что задача должна быть выполнена до конца 2026 года.

На заседании также был представлен доклад, в котором проанализировано состояние адаптивной физической культуры и спорта, а также предложены направления их развития до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Председатель комиссии Госсовета по физической культуре и спорту, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поблагодарил всех участников подготовки доклада, включая федеральные органы власти, администрацию президента, а также «Народный фронт» и региональные власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал отказ гимнастов РФ от международных турниров.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
«Счастье выглядит так»: сына Булановой засняли в компании его скрытной сестры
21:29
Небензя отметил неспособность киевского режима к заключению договоренностей
21:10
На развитие адаптивного спорта в РФ направят около 2,8 миллиарда рублей
20:52
Премьер-министр Литвы против ужесточения санкций в отношении россиян
20:37
От Вашингтона до Берлина: торговая война США с миром набирает обороты
20:25
Выход из мейнстрима: автомобили Genesis станут больше, шикарнее и быстрее

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп