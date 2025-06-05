Не только День резиновых уточек в ванной: какие праздники отмечают 5 июня

Праздники случаются каждый день. В этот день, 5 июня, в России отмечают День образования полиции и День эколога. В мире же отмечают День кетчупа и День резиновых уточек в ванной. Об этом рассказывает URA.RU.

Так, 5 июня 1718 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге должность генерал-полицмейстера и основал первую российскую полицейскую службу. Именно поэтому в этот день в России празднуют День образования полиции.

День эколога гораздо моложе: он был учрежден указом президента РФ в 2007 году и связан со Всемирным днем окружающей среды. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам охраны природы, сохранения биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов.

В мире же в этот день, как и в России, отмечают сразу несколько праздников.

Всемирный день окружающей среды — установлен праздник в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН. Главная его цель — привлечь внимание к проблемам окружающей среды, бездумного природопользования и изменению климата.

Также 5 июня отмечаются сразу два довольно странных праздника: День резиновых уточек в ванной и День кетчупа. Многие рестораны проводят дегустации блюд с этим соусом.

Православные христиане 5 июня чтят память преподобной Евфросинии Полоцкой и всех святых подвижников, живших и трудившихся на территории Ростовской и Ярославской земель.

В народном календаре этот день носит имя Левон Огуречник, и в это время принято высаживать огурцы на грядки. Наши предки верили, что растение нужно сажать тайком от посторонних глаз, чтобы никто не сглазил урожай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что концертная часть праздника выпускников «Алые паруса» получила серебряную награду одной из главных креативных премий России «Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее массовое мероприятие».