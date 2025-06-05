Жуткая девочка из телевизора: что стало с актрисой из фильма ужасов «Звонок»

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 184 0

Все знают, кто такая Самара Морган, но мало кто интересовался, кто так изящно сыграл роль злодейки.

Девочка из ужастика «Звонок»: какой выросла и чем занимается

Фото: Кадр из х/ф «Звонок», реж.: Гор Вербински, 2002 г.

Все помнят леденящую кровь девочку в белом платье, лицо которой закрыто черными волосами, из фильма ужасов «Звонок». Однако мало кто знает исполнительницу роли Самары Морган. Ее сыграла миловидная актриса — Дэйви Чейз. Как она выглядит сейчас и чем занимается — читайте в материале 5-tv.ru.

Кадр из х/ф «Звонок», реж.: Гор Вербински, 2002 г.; www.globallookpress.com/Phil Roach

Будущая актриса родилась в 1990-м в Лас-Вегасе. Вскоре после рождения девочки родители развелись, и мама забрала ее в штат Нью-Йорк — город Олбани. Чейз с самого раннего возраста привыкла к сцене: она зажигательно танцевала и прекрасно пела. Чтобы не зарыть талант дочери в землю, мама отправила ее на конкурс «Маленькая мисс США». Вернулась Дэйви с него победительницей.

Естественно, юный талант привлек внимание агентов. Мама с дочерью перебрались в Лос-Анджелес, где и началась настоящая карьера будущей актрисы. Заключив первый рекламный контракт, девочка получила главную роль в громком музыкальном спектакле «Юта».

Поистине мировую известность Дэйви получила в 12 лет, сыграв Самару Морган в «Звонке». Затем последовали продолжения фильма, а также актриса снялась в «Донни Дарко», комедиях и драмах «Каролина», «Желтый», «Маленькая красная тележка».

Несмотря на миловидную внешность, актрисе лучше всего удавались роли в «ужастиках». Популярными фильмами с ее участием стали «Безумец в синем», «Смертельная давка», «Американский романс», «Джек идет домой».

Первое профессиональное признание пришло к актрисе в 2003 году. Чейз получила премию «Энни» за озвучивание Лило в мультсериале «Лило и Стич».

Однако личная жизнь Дэйви складывалась не так успешно, как ее карьера. В 2017 году девушку арестовали за нарушение правил дорожного движения, а спустя год она оказалась за решеткой по обвинениям, связанным с запрещенными веществами. Чуть позднее актрису выпустили под залог.

Несмотря на привлекательную внешность, Дэйви пока не замужем, да и вообще про ее романтические отношения известно крайне мало, так как она не любит делиться подробностями личной жизни.

Помимо кино, Чейз развивается и как певица. Она записывает песни и выпускает альбомы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что влияние магнитных бурь ощущают на себе не только люди с повышенным артериальным давлением, но и те, кто страдает от психических, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, а также проблем с иммунитетом. В такие дни не рекомендуется смотреть фильмы ужасов.

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