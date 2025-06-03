Не смотрите ужастики: как магнитные бури влияют на психическое здоровье

Хирург Умнов: во время магнитных бурь не стоит смотреть фильмы ужасов и ругаться
Фото: 5-tv.ru
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Недомогания от вспышек на Солнце ощущают на себе не только метеозависимые.
Влияние магнитных бурь ощущают на себе не только люди с повышенным артериальным давлением, но и те, кто страдает от психических, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, а также проблем с иммунитетом. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.
В беседе с Lenta.ru врач подчеркнул, что магнитные бури усиливают симптомы хронических заболеваний. В такие дни особенно важно быть внимательными к своему здоровью и привычкам.
«Нужно стараться не раздражаться по пустякам, поднимать себе настроение, чтобы не впасть в приступ депрессии. Психическая возбудимость в эти дни крайне нежелательная и даже опасна, нельзя смотреть фильмы ужасов, ссориться с кем-то, испытывать лишний стресс», — посоветовал эксперт.
По словам специалиста, в период магнитных бурь у людей с патологиями может развиться гипертонический криз, мозговой инсульт, кровотечение из носа, повышенная психическая возбудимость и бессонница. Это происходит из-за спазма мелких сосудов, что приводит к уменьшению кровотока в тканях. Поэтому в такие дни особенно важно контролировать артериальное давление и пульс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда метеозависимым людям нужно обращаться к врачу.
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