Не смотрите ужастики: как магнитные бури влияют на психическое здоровье

Недомогания от вспышек на Солнце ощущают на себе не только метеозависимые.

Влияние магнитных бурь ощущают на себе не только люди с повышенным артериальным давлением, но и те, кто страдает от психических, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, а также проблем с иммунитетом. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

В беседе с Lenta.ru врач подчеркнул, что магнитные бури усиливают симптомы хронических заболеваний. В такие дни особенно важно быть внимательными к своему здоровью и привычкам.

«Нужно стараться не раздражаться по пустякам, поднимать себе настроение, чтобы не впасть в приступ депрессии. Психическая возбудимость в эти дни крайне нежелательная и даже опасна, нельзя смотреть фильмы ужасов, ссориться с кем-то, испытывать лишний стресс», — посоветовал эксперт.

По словам специалиста, в период магнитных бурь у людей с патологиями может развиться гипертонический криз, мозговой инсульт, кровотечение из носа, повышенная психическая возбудимость и бессонница. Это происходит из-за спазма мелких сосудов, что приводит к уменьшению кровотока в тканях. Поэтому в такие дни особенно важно контролировать артериальное давление и пульс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда метеозависимым людям нужно обращаться к врачу.