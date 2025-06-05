Хотела удалить полип: врачи спасли женщину, промывавшую кишечник перекисью водорода

В Подмосковье спасли женщину, промывавшую кишечник перекисью водорода
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В Подмосковье медикам удалось спасти женщину, промывавшую кишечник перекисью водорода. Таким способом самолечения 45-летняя пациентка хотела удалить полип. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Женщину доставили в Люберецкую больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали истощение организма и серьезный сбой в работе нервной системы. Врачи утверждают, что такое самолечение нанесло вред не только микрофлоре толстого кишечника, но и его слизистой оболочке.
«Сперва пациентке была проведена сосудистая и общеукрепляющая терапия. Затем в ходе лечения женщину перевели в отделение эндоскопии, где ей выполнили колоноскопию, во время которой удалили полип и назначили лечение для восстановления работы кишечника. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой», — прокомментировала заведующая отделением ОНМК Люберецкой больницы Лариса Сметана.
Врачи предупреждают, что заниматься самолечением не только вредно, но и опасно для здоровья. Особенно не стоит принимать перекись водорода внутрь. Использовать ее можно только при наружных ранах. Раствор обладает антисептическим эффектом. Однако он не только останавливает рост бактерий, но и повреждает сами ткани.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что регулярное употребление грецкого ореха снижает риск развития рака кишечника.
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