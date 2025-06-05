Путин призвал отказаться от иностранных заимствований в русском языке

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

По мнению президента РФ, в общественном пространстве должна быть повсеместно распространена кириллица.

Фото, видео: © РИА Новости/Анастасия Петрова; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавить русский язык от вульгарных иностранных заимствований.

«Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык», — сказал глава государства на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

По мнению Путина, повсеместно распространена должна быть кириллица, а не «каша» из латиницы и других символов.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поддержал идею о создании центра по продвижению русского языка в мире. Автором инициативы выступил исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев. Он объяснил, что этот проект будет особенно актуален в среде, где по линии МИД РФ развивается система популяризации русского языка за рубежом.

Национальный центр по продвижению русского языка в мире может быть реализован на базе одного из российских вузов.

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