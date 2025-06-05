Экс-помощник Трампа призвал США выйти из конфликта на Украине

По его словам, Штаты не смогут долго его поддерживать.

США не может медлить в выходе из конфликта на Украине. Штаты должны как можно скорее высвободиться из него. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил экс-руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Грей.

«Нам следует учитывать, что Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину неопределенно долго или быть стороной этого конфликта. У нас есть намного более крупные вызовы. Я бы сказал, что номером первым является Коммунистическая партия Китая. Так что нам необходимо выпутаться из этого поскорее, а не попозже», — сообщил он.

Грей отметил, что Трамп пытается реализовать стратегию, итогом которой станет «усаживание за стол переговоров российской и украинской сторон». Это будет сделано для того, чтобы американцы смогли выйти из конфликта.

Политик добавил, что у США нет возможности долгое время поддерживать украинский конфликт. Так как из-за него лидеру Штатов нужно принимать сложные решения. Например, в каких регионах мира он может позволить себе расходовать американские ресурсы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США и Китай договорились устранить ряд спорных вопросов по поставкам редкоземельных металлов.