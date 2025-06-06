Судьба буквы «ё» и заимствованные слова: как будут защищать русский язык

За пределами России на русском языке говорят миллионы человек. А вот внутри государства многие исконно русские слова начали активно заменять на иностранные. Зачем это делается, сегодня поинтересовался президент во время заседания совета по развитию и поддержке русского языка.

Причем речь не идет о том, чтобы полностью избавиться от заимствований, да и с точки зрения филологии сделать это невозможно. Владимир Путин говорил именно о ситуациях, когда язык меняют принудительно. Обозреватель «Известий» Антон Золотницкий нашел массу примеров.

Прошлая встреча Совета прошла всего полгода назад, но сейчас важный повод.

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«Поздравляю с наступающим праздником (День русского языка. — Прим. ред.) вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово. Гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Поддержка «великого и могучего» — одна из основ государственной политики. И Владимир Путин объявляет: скоро она станет куда более адресной. Каждая семья сможет позволить себе приобретать книги для тех, кто только начинает читать.

«По аналогии с „Пушкинской картой“, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу — детская книжная карта. Такие карты с номиналом 3000 рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет», — предложил российский лидер.

На совещании предложили и первый вариант названия такой карты: «Золотой ключик». Идеи здесь вообще рождаются быстро. На связи с президентом самая творческая часть общества. Писатели, поэты, преподаватели — в этом зале те, кто ежедневно работает с русским языком. И у каждого свой вопрос президенту.

Например, экспертов из Дальневосточного университета беспокоит судьба одной незаслуженно обделенной буквы.

«Я хочу сказать, что очень люблю букву „Ё“. И я считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию», — отметила заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова.

И правда, ведь есть разница «все выпили» или «всё выпили». Объяснять в том числе такие нюансы с поправкой на возраст должна единая линейка учебников по русскому и литературе. В их основе — патриотизм и современный подход.

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«Когда мы в 5 классе предлагаем детям выучить поговорку: не учась и лаптя не сплетешь. Я не уверена, что подобную мотивацию к учебе можно считать достаточной», — сказала советник президента РФ Елена Ямпольская.

Здесь много говорят о том, что вообще из себя представляет современный русский язык. Он постоянно меняется. Но должен всё-таки оставаться русским.

«Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке», — указал глава РФ.

Знакомые и понятные всем слова теперь звучат по-другому. Вместо немодной «каши» появляется прогрессивный «порридж», на смену «образу» приходит «лук» (но не тот, о котором можно подумать). Такая же ситуация и с «делом» или «случаем» — это теперь «кейс».

Чтобы «краши» не так часто «кринжевали», Совет предлагает работать с молодежью на ее поле. Уже запущена пилотная версия мобильной игры «Скажи по-русски».

«Там уже почти 100 тысяч игроков, очень простая механика. Нужно заменять англицизмы на русские слова, тем самым повышая свой словарный запас, и видеть, насколько богат и красив русский язык», — пояснил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Но русский не только богат и красив — он еще и язык международного общения. Наша мягкая сила. Пока в Европе пытаются запретить говорить по-русски, страны глобального большинства, наоборот, зачитываются Пушкиным и Достоевским.

«Мы активно пошли в Латинскую Америку, пошли в Африку, пошли в Китай. Но с Китаем мы и раньше работали. Так что ничего. Ну а потом перебесятся. Нет недружественных стран», — подчеркивает глава Российского книжного союза Сергей Степашин.

Вот и Владимир Путин вспоминает слова великого поэта и государственного деятеля Федора Тютчева.

«Обращаясь в одной из своих работ к европейцам, была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, он писал: «Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», — сказал Владимир Путин.

И это, очевидно, четкий сигнал — нападок на наш язык Россия не потерпит. И будет поддерживать русское слово как дома, так и за рубежом.