Второй за день автомобиль с подозрительным предметом проверяют в Москве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 71 0

Силовики оцепили белую иномарку.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В московском районе Кунцево сотрудники правоохранительных органов проверяют автомобиль из-за наличия в нем подозрительного предмета. Это уже второй случай за сегодня. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«На улице Молодогвардейской в Кунцево силовики оцепили белый БМВ Х6», — сообщил Telegram-канал «112».

Молодогвардейская улица находится на западе столицы, к ней, меж тем, примыкает улица Леси Украинки, где ранее саперы обезвредили взрывчатку, прикрепленную к днищу Kia Optima.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посторонний предмет обнаружен под автомобилем в Москве. Место происшествия — территория в районе улицы Леси Украинки — оцеплена. Там работают сотрудники ФСБ, взрывотехники и полиция. Силовики проверили машину и убедились, что она заминирована.

Для обеспечения безопасности на место происшествия был привлечен робот-сапер и специальный автобус с взрывозащитным контейнером. Данные о владельце машине отсутствуют.

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Второй за день автомобиль с подозрительным предметом проверяют в Москве

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