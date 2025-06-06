«Ходила с VIP-группой»: сколько заплатила Виктория Боня за покорение Эвереста

В мае телеведущая достигла вершины высотой 8848 метров.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что покорение Эвереста ей обошлось в 20 миллионов рублей. Такими фактами о своем приключении блогер поделилась в своей социальной сети.

Откровение стало ответом на вопрос подписчика: «Во сколько все обошлось?». Боня уточнила, что восхождение могло выйти гораздо дешевле.

«Вся экспедиция вместе с переездами около 20 миллионов рублей. Но я ходила с VIP-группой. Можно было пойти и за 6 миллионов рублей», — рассказала телеведущая.

Фото: Instagram*/victoriabonya

Она также поделилась тем, что не испытывала страха и сомнений в своих силах перед покорением вершины. Боня добавила, что спуск с горы дался ей легче, но он был намного опаснее подъема. По ее словам, если все усилия были отданы на восхождение, на возвращение их может не хватить.

Виктория Боня покорила вершину Эвереста высотой 8848 метров 19 мая 2025 года. Удалось ей это со второй попытки, так как телеведущей в апреле пришлось спуститься в лагерь из-за плохого самочувствия. Свое тело в случае неудачи телеведущая завещала кремировать в Катманду, а прах высыпать под корни дерева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня не узнала свою дочь, когда вернулась с Эвереста.

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