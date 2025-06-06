Трамп тайно давит на сенат для смягчения санкций против России

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа втайне пытается повлиять на сенат Конгресса США, чтобы законодатели ослабили ограничительные меры в отношении России. Об этом 6 июня сообщает издание The Wall Street Journal.

«Администрация Трампа пытается заставить сенатора Линдси Грэма* существенно смягчить законопроект о санкциях против России, в то время как Белый дом стремится наладить отношения с Москвой», — говорится в материале.

Согласно опубликованным сведениям, основной идеей законопроекта является введение санкций в отношении ключевых российских должностных лиц и отраслей, а также наложение штрафных санкций на государства, которые сотрудничают с Москвой.

В статье говорится, что за последние несколько недель Белый дом и другие сотрудники администрации Трампа провели конфиденциальные переговоры с офисом Грэма, пытаясь убедить его ослабить свой законопроект. В частности, ему предложили добавить в законопроект положения, которые позволят Трампу самостоятельно определять, кого или что подвергать санкциям.

Представители конгресса заявили, что если санкции перестанут быть обязательными, то законопроект Грэма потеряет свою эффективность. Сенатор Ричард Блюменталь, один из ведущих соавторов законопроекта Грэма от Демократической партии, выразил готовность внести определенные изменения в законопроект.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов