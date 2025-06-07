Силовики провели рейд в московском клубе «Три обезьяны»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 113 0

В Москве силовики провели рейд в клубе «Три обезьяны»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Предварительно, развлекательное заведение могли проверять на предмет пропаганды ЛГБТ*.

С необъявленным визитом в клуб «Три Обезьяны» на западе Москвы нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По нашим данным, силовики устроили рейд в развлекательном заведении для проверки на предмет пропаганды ЛГБТ*.

Рейд по ночным клубам Москвы правоохранители проводили в начале мая. Среди них — клуб Bizarre, где проходят вечеринки с обменом партнерами.

В середине мая обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде прошли в издательстве «Эксмо». По данным 5-tv.ru, силовики изъяли для дальнейшего изучения несколько материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге провели масштабный рейд по выявлению неонацистов.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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