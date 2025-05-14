В издательстве «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 56 0

Задержаны около 10 сотрудников компании.

Фото, видео: Анна Исакова/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Книги

В книжной компании «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде. Об этом сообщила источник 5-tv.ru из организации.

«У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники правоохранительных органов предъявили нам постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что директора по дистрибуции компании Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержали в Москве. Сотрудники «Эксмо» проходят по уголовному делу об экстремизме. Задержание прошло в рамках обыска и изъятия материалов, связанных с выпущенными Popcorn Books книгами.

На данный момент юристы книжной компании пытаются получить дополнительную информацию от следственных органов.

Издательство «Эксмо» входит в состав акционеров издательства Popcorn Books и владеет 51% его акций. Представители издательства заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению во взятке. В рамках расследования проводятся обыски.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.

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