В издательстве «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде

В книжной компании «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде. Об этом сообщила источник 5-tv.ru из организации.

«У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники правоохранительных органов предъявили нам постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что директора по дистрибуции компании Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержали в Москве. Сотрудники «Эксмо» проходят по уголовному делу об экстремизме. Задержание прошло в рамках обыска и изъятия материалов, связанных с выпущенными Popcorn Books книгами.

На данный момент юристы книжной компании пытаются получить дополнительную информацию от следственных органов.

Издательство «Эксмо» входит в состав акционеров издательства Popcorn Books и владеет 51% его акций. Представители издательства заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению во взятке. В рамках расследования проводятся обыски.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.