«Я не могу это себе позволить». Чем опасна мода на скромный образ жизни

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Газета.ру: мода на скромную жизнь может быть психологической защитой

Россиян предупредили об опасности культа экономии и желания «жить скромно»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Отказ от излишеств и минимализм — не всегда про осознанность.

В последнее время все чаще можно услышать: «Я предпочитаю жить проще, потому что так легче». На первый взгляд, это звучит разумно, отражая тренд на минимализм и ответственное потребление. Но за этим решением часто скрывается тревожность, чувство нестабильности и страх перед будущим. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко в беседе с изданием Газета.ру.

По ее словам, экономическая реальность последних лет влияет не только на теорию, но и на наши повседневные покупки. Хотя официальная инфляция за 2024 год составила 9,52%, цены на многие товары выросли в полтора-два раза. Например, то, что раньше стоило 450 рублей, теперь продается за 850. Это и другие факторы создают ощущение неопределенности, и людям проще сказать: «Мне не нужно лишнее», чем признать: «Я не могу это себе позволить».

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Эксперт считает, что за модой на скромность скрывается не философия, а адаптация. Когда человек не справляется с привычными расходами, но не хочет это признавать, то начинает придумывать всякого рода оправдания самому себе. В их числе — минимализм, отказ от излишеств. Но, как подчеркнула Романченко, если за этим нет внутренней свободы, а только постоянный самоконтроль и тревога, то это становится некой формой психологической защиты.

Экономия может быть полезным выбором, но также может и превратиться в зависимость, когда любое желание становится поводом для стыда.

Важно различать, когда это осознанный выбор, а когда — реакция на собственную финансовую нестабильность. Жить скромно из уверенности — это сила. Но если за скромностью скрывается страх, это уже другая история, заключила эксперт.

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