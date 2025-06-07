Сергею Жукову не давали в детстве смотреть сцены с поцелуями по телевизору

Мама певца воспитывала его в строгости.

Певца Сергея Жукова воспитывали в строгости. Об этом артист признался 5-tv.ru на IV Национальной премии интернет-контента.

В частности, строгость воспитания проявлялась в ограничениях — певцу не давали смотреть по телевизору сцены с поцелуями.

«У нас в детстве, в моем детстве, когда шел фильм, мама закрывала глаза мне. Когда целовались на экране. Например, в каком-нибудь бразильском сериале», — признался Жуков.

Лидер группы «Руки Вверх!» часто радует журналистов откровениями. Ранее певец заявлял, что его дочь травили сверстники из-за популярности отца. Об этом сообщал 5-tv.ru. Впрочем, отмечает Жуков, успех дочери — во многом ее заслуга.

Артист указал, что никакие связи не могут его гарантировать. Ника начала свою карьеру с участия в клипах отца, а сейчас активно ведет свой блог. Недавно 16-летняя девушка дебютировала в фильме «Артек. Большое путешествие», где сыграла участницу музыкальной группы.

Лидер группы «Руки Вверх!» подчеркнул, что можно купить что угодно, но «нельзя купить главную роль в фильме или сериале», поскольку это невозможно. Так что успеха наследница артиста достигла своими силами.