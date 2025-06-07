«Буду жить теперь один»: Лепс спел песню Шнурова

Слова трека переплетаются с жизнью самого артиста.

Певец Григорий Лепс исполнил песню «Терминатор» музыкальной группировки «Ленинград» шоумена Сергея Шнурова. Это произошло на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

Слова композиции, исполненной звездой, несколько отражают ситуацию в его жизни: «Буду жить теперь один. Я как терминатор! <…> Для меня теперь любовь — это только горе». На своей молодой избраннице Авроре Кибе Лепс собирался жениться, однако свадьбу пришлось отложить. Причиной несостоявшегося торжества стали финансовые трудности артиста.

Композицию «Терминатор» группа «Ленинград» исполнила совместно с Лепсом в 2016 году. Выступление прошло 19 ноября в «Олимпийском» во время вручения премии «Золотой граммофон».

В прошлом году перед исполнением этой композиции артист заявлял, что купил ее у Шнурова за 20 тысяч долларов. К тому же он добавил, что эта сумма для него ничего не значит. Певец признался об этом на концерте в Омске, проходившем на «G-Drive Арене».

Сам Шнуров в мае этого года высказывался о попытках запретить композиции его группы. Он отмечал, что люди, достигшие совершеннолетия, посещают концерты осознанно и по собственному желанию, отдавая свои деньги без принуждения. Также, по мнению исполнителя, если его творчество кому-то не нравится, то на соответствующие мероприятия можно просто не ходить.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Катя Лель раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы.