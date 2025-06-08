Российская сторона выразила обеспокоенность отказом Киева от выполнения ранее согласованных процедур.

Москва не дает Киеву шанс перехватить дипломатическую инициативу. Мы предлагаем место и время встреч и формат, мы предлагаем гуманитарные акции. Например, у нас в моргах скопилось не менее шести тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, в основном собранные в лесопосадках и полях Курской области, где во время поспешного бегства киевские формирования бросали и раненых, и погибших.

Киев вынужден реагировать и принять либо не принять пакеты из рефрижераторов. Он не очень хочет принимать.

Ведь это удар и по режиму президента Украины Владимира Зеленского, и по бюджету Украины. Ситуация складывается откровенно некрасивая. Мы подготовили первую партию 1,2 тысячи тел, привезли к границе, а Украина их не принимает. Причем уже второй день. И парализует другие гуманитарные инициативы. Согласно опять же договоренностям в Стамбуле, сегодня должен был начаться и обмен пленными, а с той стороны опять тишина. Не нужны украинские солдаты этому режиму ни мертвые, ни покалеченные. Нужно мясо в окопах, отловленное сотрудниками ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — Прим. ред.). Но мы будем добиваться обмена, ведь нам нужны наши бойцы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Обмен погибшими — одна из договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Но Киев в одностороннем порядке решил сегодня своих военных не забирать. В условленное место с украинской стороны никто не приехал.

Машины с телами украинских солдат вот уже несколько часов стоят в ожидании. Эти останки собирали в лесопосадках и полях Курской области. Когда украинцы бежали оттуда, они бросали и раненых, и погибших.

В четырех рефрижераторах находятся тела 1212 украинских военных. Всего, в качестве жеста доброй воли, Россия решила передать больше шести тысяч бойцов ВСУ.

Но Киев отбивается от своих изо всех сил, что мертвых, что живых. Обменять собирались и солдат до 25 лет. Некоторые тяжелораненые, 1,2 тысячи человек с каждой стороны могли сегодня вернуться домой.

«Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегаций, нет списков», — заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Не нужны украинские солдаты этому режиму ни мертвые, ни покалеченные. Нужно мясо в окопах, выловленное сотрудниками ТЦК. Зеленский с самого начала, как только Россия предложила обмен, стал готовить почву для отказа.

«Как мне стало известно, опознанных из этих шести тысяч — 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был случай, когда телами наших солдат они передавали тела своих убитых солдат», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Ему вторили политиканы рангом ниже, изо всех сил придумывая, почему украинцы, погибшие за Украину, не нужны ни в коем случае.

«Если сейчас будет согласовано перемирие, чтобы забрать тела на определенных участках фронта, я понимаю, что для родственников это чрезвычайно важно, но нужно понять, что московская федерация использует это время, чтобы перебросить свои войска и технику для усиления своих позиций, в результате чего может быть еще большая атака и большие потери с украинской стороны», — выступила народный депутат Верховной рады Украины София Федина.

Но все, конечно, гораздо проще — деньги. Если эти тела вернуться в Киев, Зеленскому придется заплатить сполна. За каждого — 15 миллионов гривен семье. За все шесть тысяч тел, которые Россия в качестве жеста доброй воли готова вернуть семьям, чтобы те могли по-христиански их предать земле, Зеленский вынужден был бы заплатить больше 90 миллиардов гривен — в долларах это больше двух миллиардов. В процентах от оборонного бюджета — целых пять.

«Я думаю, они на самом деле не хотят тратить деньги на этих людей. Это не только вопрос чести — сохранить их, забрать к себе и предоставить им достойное место, где их смогут похоронить. Это еще и вопрос денег. Вы должны принять их, вы должны похоронить их, вы должны подготовиться к передаче. Я думаю, что люди Зеленского и НАТО не могут не беспокоиться по этому поводу», — сказал немецкий политолог Айк Хаммер.

А ведь такие большие суммы изначально придумывались, чтобы заманить на фронт побольше людей, и, видимо, тогда же изначально планировалось, что выплат власти будут всячески избегать под любыми предлогами.

«Дали автомат, посадили в машину MaxxPro в три часа ночи, и отправили, вывезли, там страшно, там не выйдешь никуда. Нас там кинули, как щенят, ничего не дали», — рассказал военнопленный Иван Черепко.

«Зеленский террорист — все его сотрудники, его окружение — это террористическая организация. Зеленский главный враг украинского народа, шесть тысяч семей могут стать реальной угрозой для Зеленского, то есть это фактор гражданского противостояния Зеленскому. Ну разве Зеленский может признать, что Российская Федерация поступает по-христиански и безвозмездно, без всяких условий возвращает шесть тысяч тел?» — сказал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

В сводках режима Зеленского цифры потерь всегда занижены. Десятки, максимум сотни убитых и раненных. И как объяснить людям разом шесть тысяч? И это только с одного участка в Курской области.

«Это очень значительное число, которое нужно захоронить. Причем, если они будут переправлены, так сказать, ну, одномоментно. То вы представьте, это по всей Украине распределить этих погибших ребят и начать похороны. И я тоже предполагаю гипотетически, может быть, кто-то там из руководства и испугался такого числа и такого масштаба похорон, понимаете, одномоментно. Это тоже производит, в общем-то, негативное психологическое воздействие на население. Оно и без того, я думаю, не позитивное. Но это добавляет определенного негатива», — отметил профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.

Негатива добавят и живые вернувшиеся, которые смогут рассказать, что русские обращались с ними достойно. Что многих раненых пленных лечили лучше, чем лечат в действующей украинской армии.

«На сегодняшний день на Украине даже те солдаты, которые вернулись с линии фронта, остались инвалиды, ветераны уже этой войны, они, как правило, не получают соответствующих компенсаций. Государство специально создает такие условия, чтобы человеку было невозможно это получить», — добавил депутат верховной рады Артем Дмитрук.

«Украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи нам соответствующего количества военнопленных, российских военнослужащих. К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», — сказал представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин.

Что будет дальше — пока неясно. Наша делегация ждет от Киева хоть каких-то действий, а не очередного пустословия. Тут уже речь даже не про политику.

«Семьи дома ждут своих сыновей и мужей. Тысячи семей получат возможность похоронить по-человечески, по-христиански погибших солдат. Мы на месте. Мы готовы все договоренности выполнить. Призываем, заберите своих солдат. Примите военнопленных, больных. Давайте поступать, как должно поступать людям», — заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.