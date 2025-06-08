Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 20 0

Мэр отметил большой вклад социальных работников в развитие Москвы как доброго и комфортного города.

Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Фото: mos.ru

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил соцработников Москвы с профессиональным праздником, отметив, что это люди большим сердцем.

«Социальная защита — особый труд и особое призвание. В Москве в этой сфере работают десятки тысяч специалистов своего дела: помощники по уходу, социальные координаторы, консультанты по долголетию, карьерные наставники, медиаторы, эксперты по соцвыплатам, геронтологи и работники опеки. Каждый из вас проявляет доброту, отзывчивость, стремление поддерживать всех, кто в этом нуждается», — написал мэр Москвы в telegram-канале.

За последние годы в столице сформирована уникальная экосистема социальной помощи, охватывающая все этапы жизни горожан. Москва первой в стране запустила проект активного долголетия, создала Социальное казначейство и открыла Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

«Спасибо вам за профессионализм, чуткость и неустанную заботу о людях. За большой вклад в развитие Москвы как доброго и комфортного города. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде», — добавил мэр Москвы.

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