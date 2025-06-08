Больше, быстрее, громче: Джастин Бибер сделал признание о наркотической зависимости

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Джастин Бибер обвинил свою бывшую команду в причастности к его зависимости

Джастин Бибер обвинил свою бывшую команду в причастности к его зависимости

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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С последствиями певец борется до сих пор.

Бывшая команда певца Джастина Бибера толкала его к наркотикам ради прибыли. Об этом Бибер рассказал в своем блоге.

По словам певца, его окружали когда-то люди, которых волновали только цифры. Ради «эффективности» заставляли принимать мощное психоактивное вещество. Цель была простая: чтобы он работал больше, быстрее, громче. А что при этом происходило с его психикой, никого не интересовало.

Как рассказал Бибер, все началось в период после его первого мирового тура. Тогда артист провел свыше 150 концертов — в бешеном темпе и без права на передышку. Среди остановок были и российские города.

Фанаты уже нашли фото той эпохи — до и после. На первом снимке — сияющий 19-летний парень. На втором — уставший человек с пустым взглядом.

Все это привело к тревожным расстройствам и другим побочным эффектам, с которыми певец борется до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джастина Бибера застукали целующимся с певицей Sexyy Red.

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