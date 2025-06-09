«Плакать начинаю»: заболела любимая собака Ольги Бузовой
Питомец Ольги Бузовой попал в ветеринарную клинику
Фото, видео: Telegram/Бузова/byzovahouse; 5-tv.ru
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Йорк сильно похудел.
Телеведущая Ольга Бузова рассказала о болезни своей собаки Евочки. Печальной новостью звезда поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.
По словам знаменитости, йоркширский терьер резко похудел, поэтому его оставили на несколько дней под наблюдением эндокринолога.
«Много писать не буду, плакать начинаю. Господи, как же хочется, чтобы моя бусинка поправилась. Соскучилась безумно», — горестно заключила Ольга.
В 2022 году исполнительница рассказывала о трагической утрате другого питомца — миниатюрного шпица по кличке Челси. Любимец скончался после продолжительной болезни. У собаки знаменитости был диабет.
«Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок. Просто никогда. Они уходят, это неизбежно, но нелегче от осознания этого, совсем нелегче», — написала тогда в посте о кончине животного Бузова.
Нежные чувства к собакам Ольга испытывает с детства. В прошлом она воспитывала бобтейла Еву. Собака ушла из жизни, когда Ольга участвовала в проекте «Дом-2».
Ранее, писал 5-tv.ru, Бузова призналась, что улетела за границу с юмористом Михаилом Галустяном.
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