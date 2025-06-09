Целовались на балконе: раскрыта личность нового парня Билли Айлиш

Знаменитости уже больше года часто общаются по творческим предлогам.

Личность нового парня певицы Билли Айлиш рассекретили зарубежные СМИ. Об этом написал женский журнал Glamour.

Как отметили в источнике, папарацци не в первый раз застали исполнительницу наедине с актером Нэтом Вулффом. В этот раз знаменитости, стоя на балконе в Венеции, целовались.

В американском сообществе уже несколько месяцев выясняли, кто новый избранник скрытной звезды.

Братья Нэт и Алекс Вулфф — близкие друзья Айлиш. Уже больше года они тесно общаются со звездой. Также музыканты выступали на разогреве во время седьмого концертного тура певицы осенью 2024 года.

В романтической связи 23-летнюю Айлиш и 30-летнего Нэта начали подозревать после того, как их увидели вместе покидающими церемонию вручения премии iHeart Music Video Awards в марте этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале. Также исполнительница озвучивала саму себя в одном из эпизодов мультипликационного сериала «Симпсоны».