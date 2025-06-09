Целовались на балконе: раскрыта личность нового парня Билли Айлиш

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Певица Билли Айлиш встречается с актером Нэтом Вулффом

Папарацци раскрыли личность нового парня Билли Айлиш

Фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитости уже больше года часто общаются по творческим предлогам.

Личность нового парня певицы Билли Айлиш рассекретили зарубежные СМИ. Об этом написал женский журнал Glamour.

Как отметили в источнике, папарацци не в первый раз застали исполнительницу наедине с актером Нэтом Вулффом. В этот раз знаменитости, стоя на балконе в Венеции, целовались.

В американском сообществе уже несколько месяцев выясняли, кто новый избранник скрытной звезды.

Братья Нэт и Алекс Вулфф — близкие друзья Айлиш. Уже больше года они тесно общаются со звездой. Также музыканты выступали на разогреве во время седьмого концертного тура певицы осенью 2024 года.

В романтической связи 23-летнюю Айлиш и 30-летнего Нэта начали подозревать после того, как их увидели вместе покидающими церемонию вручения премии iHeart Music Video Awards в марте этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале. Также исполнительница озвучивала саму себя в одном из эпизодов мультипликационного сериала «Симпсоны».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:56
Редкое зрелище: «Клубничная Луна» украсит небо в июне
2:35
«Полностью доверился Тимуру»: Рудковская не догадывалась о пластике Плющенко
2:10
Целовались на балконе: раскрыта личность нового парня Билли Айлиш
1:45
«Плакать начинаю»: заболела любимая собака Ольги Бузовой
1:19
«Приходится выбирать»: Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции
0:52
Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область

Сейчас читают

Конфликт на грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта
«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025