«Алло, мам»: освобожденные военные впервые позвонили родным после плена

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Россия и Украина провели обмен военнопленными по стамбульским договоренностям

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня Москва и Киев провели очередной обмен в рамках стамбульских переговоров, и бойцы сразу же связались со своими семьями.

Это российские военные, которые возвращаются на Родину после украинского плена. Москва и Киев провели сегодня обмен в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. И первые слова, которые наши солдаты говорят после освобождения, конечно же, родным.

— Алло, мам.

— Дима… Я чувствую звонок. Мне приходит только смс. Димка в России. Димка, господи, неужели я дождалась этого, — плачет мама одного из солдат.

Находясь на родине, ребята уже более открыто рассказывают об ужасах украинского плена. Их избивали, применяли электрошокеры и психологическое давление. В частности, было и давление на родственников. Отдельно рассказывают, как обрабатывают родных. Просят номер телефона, вымогают деньги или вербуют, угрожая расстрелять находящихся в плену родственников.

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