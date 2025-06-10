Целебный отвар: названы полезные свойства чайного гриба

Приготовленный напиток должен настояться в темном месте от семи дней.

Популярный чайный гриб, или комбуча, обладает крайне полезными свойствами, о которых многие россияне до сих пор не знают. Некоторых гурманов отпугивает внешний вид напитка, однако его мировое распространение продолжается. Подробнее о необычном напитке написали Life.ru.

Комбуча — симбиотическая колония бактерий и дрожжей, образующая пленку на поверхности сладкого чая. Употреблять в пищу чудодейственный продукт люди начали более тысячи лет назад. Китайцы именовали его «грибом бессмертия», поскольку он наделен оздоравливающими свойствами.

Комбуча — общеевропейское название — транскрипция японского напитка из морских водорослей комбу, тогда как чайный гриб там называется как «котя киноко». Внешнее сходство этих настоев вызвало путаницу.

Целебные характеристики чайного гриба

Необычный продукт улучшает пищеварение и хорошо поддерживает иммунитет. К тому же в нем содержится множество важных для организма витаминов, в числе которых группа B, а также органические кислоты. Гриб способствует процессу естественного выведения токсинов из организма.

Известен напиток из чайного гриба и своими антиоксидантными свойствами. Их влияние на микрофлору кишечника привлекает внимание сторонников здорового питания.

Способ приготовления чайного гриба

На литр воды должны приходиться одна или две чайные ложки крепкого чая. После заваривания напитка необходимо добавить сахар — примерно 50–100 граммов на литр. Следует хорошо размешать и остудить полученную массу до комнатной температуры.

Затем полученную смесь необходимо перелить в стеклянную емкость. Туда нужно поместить чайный гриб вместе с частью старого настоя. Затем все накрывается марлей или тканью, чтобы осуществить вентиляцию.

Заготовку рекомендуют оставить в темном и теплом месте от семи до 14-ти дней.

Правильное употребление чайного гриба

В момент, когда напиток кисловат по вкусу, а также ощущается запах ферментации, продукт готов. На поверхности, вероятно, появится пленка — новый гриб.

Пить настой в свежем виде нужно по 100–200 миллилитров ежедневно. Делать это эксперты рекомендуют до еды. При наличии аллергий, а также при беременности и в малом возрасте перед приемом необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее 5-tv.ru писал, чем может грозить употребление чайного гриба. Следует заранее оценивать риски и тщательно следить за качеством продукта.