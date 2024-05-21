Смертельная опасность: чем может грозить употребление чайного гриба

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

Диетолог Васильева: чайный гриб может стать причиной отравления и даже смерти

Смертельная опасность: чем может грозить употребление чайного гриба

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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И кто из любителей комбучи именно находится в группе риска?

Любимый многими чайный гриб или комбуча оказался смертельно опасным удовольствием. Как рассказала диетолог и терапевт Полина Васильева изданию Газета.ру, в напитке может содержаться ядовитая плесень, употребление которой чревато даже летальным исходом.

«При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя, который образуется в процессе жизнедеятельности колонии бактерий и грибов», — рассказала эксперт.

По его словам, чаще всего напиток подвергается заражению аспергиллом — это плесневый грибок, который может провоцировать поражения кожи или инфекцию наружного уха. Люди с ослабленным иммунитетом, беременные и кормящие женщины, а также дети могут попросту не пережить отравление чайным грибом.

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