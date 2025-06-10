Пищевое отравление в жару: как действовать при первых симптомах

Спазмы в животе, озноб могут быть признаками опасного заболевания.

В теплый летний день повышается риск пищевого отравления, поскольку наступают идеальные условия для размножения бактерий. Подробнее о том, как предотвратить болезни и помочь пострадавшим в беседе с Life.ru рассказал врач-инфекционист и доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, продукты в жаркое время быстрее портятся, поэтому такие вредоносные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк, активно размножаются в благоприятной среде.

В числе опасных продуктов — птица и мясо, которые долго пролежали на солнце или не приготовились основательно. Также опасность представляют морепродукты и рыба, нормы хранения которых не соблюдались. Молочные продукты скисают за короткий срок, а яйца с треснувшей скорлупой — источник сальмонеллы. Плохо помытые овощи и фрукты могут таить на своей поверхности пестициды и другие формы жизни.

Присмотреться стоит даже к салату, заправленному майонезом, который лишь на несколько часов покинул холодильник.

Симптомы тяжелого заболевания могут дать о себе знать от двух до шести часов после попадания в организм некачественной пищи. При этом интоксикация пройдет через 30–60 минут.

Главными признаками недуга станут тошнота, рвота, частая диарея, спазмы в животе, слабость, головокружение, повышенная температура до 37,5–38,5, потливость, озноб.

Первая помощь до приезда врача

1. Промыть желудок

Пить от литра до полутора литров теплой кипяченой воды. Затем нужно вызвать рвоту, надавив на корень языка. Выходящая вода должна стать чистой.

Важно помнить, что промывание желудка детям до двух лет, людям без сознания и с сердечными заболеваниями строго запрещено.

2. Принять сорбенты

Подойдут активированный уголь — таблетка на десять килограммов веса, энтеросгель, полисорб, смекта для выведения токсинов.

3. Предотвратить обезвоживание

Организм потеряет много необходимой жидкости, поэтому дальше следует пить маленькими глотками регидрон или раствор — литр воды, чайная ложка соли и две столовые ложки сахара. Подойдут также несладкий чай и минеральная вода без газа.

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